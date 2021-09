Tiago Leifert teria recusado salário de R$ 2,5 milhões e saiu da Globo, conta colunista

Tiago Leifert queria sair da apresentação do Big Brother Brasil (BBB), um dos programas de maior audiência e rentabilidade da TV Globo. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, Tiago queria ter um programa próprio para poder se dedicar mais à família. Essa teria sido o único pedido do apresentador para renovar o contrato com a emissora. Entretanto, a diretoria da Globo manteve a vontade de ter Titi a frente do BBB 22. Como não queria mais ficar a frente do reality, Tiago teria chegado a recusar um salário de R$ 2,5 milhões

A decisão de Tiago teria pegado os executivos da emissora de surpresa. Eles contavam que Leifert aceitaria continuar na empresa. Entretanto, a Globo ainda teria esperanças que o apresentador retorne no ano que vem. Diferentemente de Faustão, a emissora pretende fazer uma despedida repleta de homenagens para que o jornalista sinta-se querido na casa e possa retornar assim que um novo projeto, que esta sendo desenhado seja apresentado a ele no início do próximo ano.