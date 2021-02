Tiago Leifert desabafa após polêmicas do BBB: ‘Estou cansado’

O apresentador Tiago Leifert usou as redes sociais para falar nesta segunda-feira (08), com seus seguidores sobre os últimos acontecimentos do BBB 21.

"Falta só um ano para acabar o Big Brother, está quase acabando já, estou cansado", desabafou o apresentador. "Mas foi legal, né, foi um bom programa ontem. A gente conseguiu resolver tudo o que tinha que resolver, principalmente fazer uma saída legal para o Lucas".

O apresentador ainda agradeceu as mensagens dos fãs e adiantou: "hoje à noite a gente tem uma reuniãozinha de condomínio hein. Estamos decidindo, mas acho que dá para fazer".