Thyane comemora recuperação de Safadão: 'Já, já ele tá de volta'

A esposa do cantor Wesley Safadão, Thyane Dantas, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do cantor, que segue em recuperação de uma cirurgia para retirada de hérnia de disco, realizada na última quinta-feira. Direto do hospital, a influencer exibiu o artista sentado na cama sem as meias de compressão. "Já, já ele está de volta", escreveu ela na postagem feita no Instagram.

Mais cedo, Safadão publicou um vídeo em que aparece andando pelo hospital mostrando sua recuperação. "Cada dia melhor", legendou ele.

Vale destacar que o neurocirurgião Francisco Sampaio Junior, médico do cantor, disse que o quadro de Safadão se agravou drasticamente antes do procedimento cirúrgico. O estado de saúde do artista fez com que ele se afastasse dos palcos com dores nas costas e dormência nas pernas.