Thomaz Costa vende meias usadas por mais de R$ 1 mil: 'Quem vai ser o sortudo que vai levar?'

O ator Thomaz Costa anunciou nas suas redes a venda de suas peças íntimas na manhã desta quarta-feira (28). Em um perfil reservado para fãs e seguidores de suas contas no OnlyFans e na Privacy, o ator afirmou que conseguiu comercializar uma cueca usada e agora venderá um par de meias por R$ 1.600. Para atiçar fetiches, o ator disse que havia acabado de "suar muito".

VEJA MAIS:

Ele apareceu sem camisa após fazer exercícios físicos. "Quem mandar primeiro, leva", escreveu ele na legenda do vídeo. O ex-participante de A Fazenda tirou os tênis para mostrar as meias. "Vocês viram lá no meu Instagram principal o quanto eu suei hoje treinando né? Ó, toda molhada de suor", comentou.

Inicialmente, o par de meias seria vendido por R$ 1.500 para apenas uma pessoa, mas Costa decidiu enviar separadamente os pacotes. "Já está no ziplock, só colocar na caixa e enviar. Quem vai ser o sortudo que vai levar primeiro?", comentou o ator.

"Em vez de mandar as duas por R$ 1.500,00, vou mandar uma por R$ 800 e a outra por R$ 800 também", explicou o ex-Carrossel. Thomaz Costa voltou a comercializar vídeos e fotos sensuais na internet.

Em 2023, o ator deu uma pausa para "focar em projetos de sua carreira", como uma luta em que participou no último fim de semana contra Luiz Otávio Mesquita no Fight Music Show 4.