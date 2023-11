Thomaz Costa mostra treinamento de inteligência emocional após se converter

O ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa mostrou nesta quinta-feira, 2, nas redes sociais, um vídeo em que aparece emocionado durante um treinamento de inteligência emocional após se converter.

Com 23 anos de idade, o ator declarou ainda que parou de beber e fumar. "Deixei de fumar, de beber, deixei as más companhias, deixei os rolês fúteis. Deixei muita coisa", disse para seus seguidores. Na semana passada, Thomaz disse que não vai mais vender nudes na web. Ele contou que encerrou todas as contas que possuía em três plataformas de conteúdo adulto após se converter e afirmou que não pretende voltar atrás na decisão.

O ator chegou a ter algumas fotos vazadas na web. Nas imagens, ele aparece completamente nu e com o órgão sexual ereto. O artista se converteu e passou a frequentar cultos em uma igreja evangélica de São Paulo.