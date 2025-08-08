Thiago Martins revela problemas no pulmão e no joelho e desabafa sobre recuperação

O ator foi diagnosticado com um quadro de inflamação no joelho direito e uma inflamação no pulmão esquerdo, muito provavelmente causada por uma infecção fúngica.

Apesar do susto, o intérprete de Vasco em Vale Tudo afirmou que está em recuperação. "Fui autorizado a voltar a fazer atividade física, nada de corrida por enquanto por conta do joelho. Mas já é um avanço."

"Muitas dores, noites sem dormir, muitos remédios. Quando a gente adoece, começamos a ver o mundo de uma forma diferente. E confesso que comecei agosto com esse olhar", disse.

Ele ainda usou a publicação para dar uma dica aos seguidores. "Valorize quem está ao seu lado em todos os momentos, principalmente nos ruins, nos bons fica fácil, valorize o descanso, valorize o dia."

O ator terminou o texto agradecendo pelas mensagens e orações que recebeu.