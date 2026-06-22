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Thiago Fragoso comenta reprise de 'O Profeta' com ele e Paolla Oliveira: 'Fomos bem felizes'

Estadão Conteúdo

O Profeta, novela exibida originalmente entre outubro de 2006 e maio de 2007, será reprisada a partir desta segunda-feira, 22, de segunda a sábado, às 14h35 e 00h30, no canal por assinatura Globoplay Novelas. A trama, escrita por Duca Rachid, Thelma Guedes e Júlio Fischer, era uma adaptação da história criada por Ivani Ribeiro em 1977.

Sucesso no horário das seis, O Profeta conta a história de Marcos, personagem de Thiago Fragoso, um jovem simples que tem poderes paranormais. Movido pela ambição, ele passa a cobrar para fazer suas previsões, o que o torna um sujeito cada vez mais frio.

Marcos se apaixona por Sônia, interpretada por Paolla Oliveira, uma moça comprometida com o primo dele, Camilo (Malvino Salvador). Ela termina o namoro com Camilo para ficar com Marcos, mas a cobiça do Profeta se torna um empecilho para que os dois fiquem juntos.

Sucesso com o público e nova geração de espectadores

Fragoso diz que até hoje as pessoas se lembram da novela e comentam com ele detalhes da trama:

"Muita gente me diz que começou a assistir à novela por causa de 'O Profeta', o que é incrível, porque significa que ajudamos a formar uma nova geração de espectadores. É muito comum alguém me parar na rua e dizer: 'Foi a primeira novela que eu vi. Eu era criança!'."

Outros destaques na preferência do público eram justamente os desafios que o casal Marcos e Sônia enfrentava na história. Entre eles, além do ex-namorado Camilo, ainda havia o vilão Clóvis (Dalton Vigh), que também era apaixonado por Sônia. Fragoso lembra com carinho da parceria com Paolla.

"Fomos bem felizes, nos divertíamos muito! Foi engraçado porque eu e a Paolla quase fizemos novelas diferentes em função do Clóvis. Ele sequestrava a Sônia e o Marcos passava grande parte da novela procurando e tentando resgatá-la. A trama era muito boa. Fizemos de tudo nessa novela."

A música que embalava o casal, Close to You, na voz da dupla Cídia & Dan, também fez muito sucesso na época.

Rotina intensa de gravações

O ator conta que a novela, repleta de cenas - inclusive de ação -, deu muito trabalho para ser feita. "Trabalhávamos muito. Era preciso chegar muito cedo aos Estúdios Globo e só sair quase de madrugada", diz Fragoso.

O Profeta ainda trazia no elenco grandes nomes como Stênio Garcia, Vera Holtz, Sérgio Mamberti, Luis Gustavo, Laura Cardoso, Fernanda Souza, Carol Castro, Rodrigo Faro e Nuno Leal Maia.

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TV/NOVELAS/O PROFETA/THIAGO FRAGOSO/PAOLLA OLIVEIRA
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