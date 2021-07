The Voice Kids: paraense é aprovada por Teló e Gaby Amarantos e escolhe o sertanejo como técnico

Maria Alice Martins, 11 anos, foi mais uma paraense aprovada no The Voice Kids, da Rede Globo. A jovem emocionou os jurados ao cantar "This is Me". Natural de Belém do Pará, Maria Alice mora em Araxá, Minas Gerais. Os técnicos desta edição, Michel Teló e Gaby Amarantos viraram a cadeira e disputaram a preferência da jovem, que acabou escolhendo o sertanejo como técnico.

Veja como foi parte de sua apresentação:

"Fui pra Minas Gerais com cinco anos, minha família inteira é da música. Desde pequena eu sempre gostei de cantar, cantarolar. Então é um sonho", afirmou Maria Alice. Gaby Amarantos se encantou pela personalidade musical da pequena paraense; "É muito bonito quando chega alguém aqui no palco e a gente percebe que acredita na sua verdade, e foi isso que eu sentir em você. Você acredita no que está cantando e isso encanta", comentou Gaby.

Na hora da escolha do técnico, Maria foi certeira. "Eu amo todos vocês mas meu coração hoje escolhe o Teló", afirmou emocionada.

VEJA MAIS