Cantora mirim paraense encanta Carlinhos Brown e avança no The Voice Kids

A pequena Anabella Moura, de 11 anos, foi uma das classificadas na quinta sessão de Audição às Cegas do The Voice Kids, exibida no último domingo (4). Natural de Belém, a paraense interpretou “Pupila”, hit do duo Anavitória, e encantou o técnico Carlinhos Brown, que virou a cadeira no final da música.

“Você tem uma voz muito no lugar e eu quero ajudar você a colar mais na banda, respirar mais essas palavras, porque você tem muito talento”, disse o baiano para Anabella.

Emocionada, a jovem cantora aproveitou para agradecer o apoio dos pais e da família, disse estar muito feliz por avançar no The Voice Kids e comemorou ser de Belém: "A cidade das mangueiras e do açaí", disse, deixando a também paraense Gaby Amarantos surpresa e animada.

Assista à performance:

Além de Anabella, a sul matogrossense Sophia Laura também se classificou para o time Brown.