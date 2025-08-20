Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'The Voice Brasil', agora no SBT, anuncia técnicos e apresentador

Estadão Conteúdo

O reality show The Voice Brasil anunciou nesta quarta-feira, 20, os novos técnicos do programa. São eles: os pagodeiros Mumuzinho e Péricles, os sertanejos Matheus e Kauan - que atuarão como uma dupla - e a cantora de pop alternativo Duda Beat. O apresentador Tiago Leifert retorna ao comando da competição, que está de casa nova. Após 11 anos na grade de programação da Globo, o reality show passará a ser exibido no SBT e no Disney+.

"O reality show será exibido simultaneamente ao vivo no Disney+ e no SBT. Mas com uma diferença: só no Disney+ o assinante terá uma experiência única complementar com conteúdo estendido além do episódio", afirmou a produção da atração em nota divulgada à imprensa.

"Além dessa exclusividade, todos os episódios estarão disponíveis na íntegra no streaming para quem perder a exibição ao vivo, tornando o Disney+ o destino ideal para que o assinante tenha uma experiência completa e estendida do show e possa assistir aos conteúdos quando e onde quiser", finaliza a nota.

O programa, que começa a ser gravado em setembro, tem previsão de estreia para o mês de outubro de 2025. Além de Leifert, o diretor Boninho também está de volta. Ele será responsável pela direção artística da atração. O formato do reality show seguirá o mesmo da época da Globo, com audições às cegas, batalhas entre os competidores e apresentações ao vivo.

