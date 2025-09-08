The Town: quais shows foram destaque no primeiro fim de semana no festival

Os dois primeiros dias do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ocorreram no último fim de semana, sábado, 6, e domingo, 7. No primeiro dia, Lauryn Hill e Travis Scott marcaram como artistas headliners. O sábado também contou com o rapper Don Toliver, cujo show teve de ser interrompido por motivos de segurança. Com destaque para o rap, o R&B e o trap, nomes como Matuê, Karol Conká, AJULIACOSTA e Ebony.

Já no domingo, os headliners Iggy Pop e Green Day trouxeram a energia do punk e do rock para o festival. O dia também contou com as apresentações de Bad Religion, Capital Inicial e CPM 22.

O festival ainda segue no próximo final de semana, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, e contará com os shows de artistas como Backstreet Boys, Mariah Carey, Lionel Richie e Katy Perry.

Relembre como foram os principais shows do prineiro fim de semana no The Town

. Lauryn Hill: Com presença surpresa de ex-Fugees, apresentação se consagra como uma das melhores da ainda curta história do festival; performance foi 'acalento' após show interrompido. . Travis Scott: Com espetáculo que durou menos de 1h, show do rapper tem plateia eufórica e com sinalizadores. . Bruce Dickinson: Cantor praticamente ignorou a banda de metal que o consagrou e, com isso, perdeu traços lúdicos e teatrais. . Bad Religion: Show repetitivo prova que até o punk pode ser entediante. . Iggy Pop: Considerado por muitos como criador do punk rock nos anos 1960, cantor está sóbrio e exala profissionalismo. . Green Day: Baixo e bateria conseguem o mérito de conduzir a plateia pelo som, se somando à rebeldia do vocalista Billie Joe Armstrong. Leia crítica