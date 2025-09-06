Capa Jornal Amazônia
The Town 2025 começa sob garoa fina e com multidão da Geração Z

Estadão Conteúdo

A segunda edição do The Town começou neste sábado, 6, com uma garoa fina, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Portões se abriram ao meio-dia com primeiro show da edição do rapper Teto. A previsão é de frio para o dia todo, mas nada que abale a multidão da Geração Z que veio ver Travis Scott, headliner da noite.

O primeiro show da edição ficou a cargo do rapper brasileiro Teto, que elogiou o público que se juntou para conferir a apresentação no Palco Factory. Em determinado momento, Teto pediu para que as pessoas levantassem a mão caso estivessem esperando um show de trap mais tarde. A resposta foi unânime.

Apesar de Travis ter atraído boa parte dos jovens, há aqueles que vieram ver Ms. Lauryn Hill, outro grande nome, que se apresenta no Palco The One. É o caso das estudantes Lais e Laura Rozzo, de 23 e 19 anos, respectivamente. Pela primeira vez em um festival na vida, as duas citaram uma expectativa para conferir Lauryn e Filipe Ret.

As estudantes Gabriela Olimpio e Sarah Naomi, de 18 e 19 anos, respectivamente, também disseram viver a primeira experiência em um festival. Elas citam Lauryn, Ret e Travis entre as expectativas.

Acesso não teve grandes problemas, segundo público

As quatro jovens disseram não terem enfrentado grandes problemas para adentrar o festival, inclusive para pegar transporte público, alvo de críticas na última edição. Gabriela e Sarah não compraram a modalidade expressa do trem que leva ao festival e, mesmo assim, disseram ter pegado o trem vazio. Na entrada, segundo elas, a fila demorou 10 minutos.

Lais e Laura também não compraram a modalidade expressa. Da mesma forma, afirmaram não terem enfrentado dificuldades com o trem e nem com a entrada.

O The Town 2025 ocorre neste e no próximo fim de semana. Além de Travis e Lauryn, nomes como Green Day, Mariah Carey, Backstreet Boys e Katy Perry também estão entre as atrações.

Palavras-chave

The Town/2025/show/Interlagos
