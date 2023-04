'The Masked Singer': Nanda Costa foi desmascarada, a atriz era a 'Vovó Tartaruga'

Na tarde deste domingo, 3, mais um personagem do The Masked Singer Brasil foi revelado e por trás da "Vovó Tartaruga" estava a atriz, cantora e compositora Nanda Costa. A artista foi revelada pelos jurados, mas ganhou a simpatia com a sua performance "para cima". Nanda também participou da edição como jurada convidada.

Em seu Instagram oficial Nanda compartilhou o registro do momento que as filhas viram sua identidade ser revelada. "Uma das experiências mais louca e fantástica que já vivi na minha vida profissional! Eu amei demais, obrigada @maskedsingerbr! Muita gente pra agradece e muita coisa pra contar, bora tomar café juntinho amanhã no Mais Você, que eu conto tudo!",escreveu na legenda.

Confira a publicação em vídeo!