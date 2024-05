The Calling realiza show inédito em Belém e fã paraense fala sobre expectativa para encontrar banda

No sábado (18/5), a banda estadunidense The Calling será a atração principal de um festival com temática dos anos 2000, organizado pelo Studio Pub, na casa de shows Barka, no bairro do Reduto, em Belém. Prometendo uma verdadeira imersão na década que marcou gerações no mundo todo, o festival, que começa às 19h, tem atraído fãs fervorosos, como a professora e pedagoga Amanda Parente, de 35 anos.

A fã de longa data da banda disse estar empolgada e se preparando bastante para o show inédito do grupo na capital paraense. Os cuidados relacionados à saúde, como se alimentar melhor e cuidado da imunidade, são uns dos vários preparativos pré-show que a professora tem realizado.

"Outra preparação é escutar as músicas e estar com as letras todas em dia para não deixar de cantar nenhuma", acrescentou Amanda, mostrando sua dedicação como verdadeira admiradora do grupo.

Para a pedagoga, assistir ao The Calling ao vivo pela primeira vez é muito mais do que realizar um sonho de infância. "Eu estava comentando com a minha família e meus amigos de trabalho que ter a oportunidade de ir ao show, da banda que sou mais fã, é a concretização de uma etapa da minha vida. Para alguns pode ser besteira, mas só quem é fã sabe a dimensão disso", afirmou Amanda.

A jornada para este momento, no entanto, não foi fácil. Em 2022, Amanda, comprou ingresso para um show da banda em Fortaleza, que foi cancelado quatro dias antes. O mesmo ocorreu para um show que aconteceria em Belém. "O desespero bateu, pois achei que não teria mais oportunidade de assistir a um show da minha banda favorita", relembrou.

A confirmação do atual festival, que, finalmente, trouxe a banda para tocar na capital paraense, renovou as esperanças de Amanda. "Desde então passei a 'perturbar' o Studio Pub nas redes sociais, pedindo uma oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Eles, entendendo que sou fã, entraram em contato comigo e pediram a minha ajuda para a realização de uma filmagem para o anúncio da turnê", contou, agradecida.

A paixão de Amanda pela banda estadunidense começou aos 12 anos, quando uma amiga da escola e antiga MTV apresentaram The Calling para ela. Desde então, músicas como "Wherever You Will Go" marcaram momentos importantes da sua adolescência, embalando seu primeiro amor e primeiro beijo.

"Foi paixão a primeira vista, me identifiquei muito com as músicas, a voz e o próprio estilo da banda, tudo me cativou e me cativam até hoje, ou seja, sou fã desde sempre", declarou a professora.

Além da expectativa para o show, Amanda também revela que guarda itens de coleção relacionados à banda, muito dos quais são preservados por sua mãe. As relíquias começaram a ser colecionadas ainda em sua juventude.

"Na minha casa, hoje, tenho CDs e DVDs da banda na estante, mas as revistas, pôsteres e recortes ficaram lá na casa dela, e toda vez que vou lá eu faço questão de olhar e reviver a minha adolescência", disse.

Studio Pub Rock Festival

Além da apresentação do The Calling, o evento vai reunir também artistas nacionais e locais. Está incluindo na programação o artista Acácio Brites, diretamente de São Paulo, prometendo encantar o público por sua semelhança artística com Chester Bennington, ator e vocalista da banda estadunidense Linkin Park; o grupo musical Emo Vive, Linkin Park Cover e DJ Cocino, e muito mais.

"Para os que são 30 mais, que nem, eu, vai ser uma volta no tempo literalmente", adiantou Yuri Martins, um dos organizadores do evento.

Segundo Yuri, a proposta do pub é colocar Belém cada vez mais na rota de shows internacionais. O show inédito do The Calling no festival é sinônimo de muita felicidade para a equipe.

"Daqui a 10 anos, as pessoas ainda comentarão desse show, assim como comentam até hoje do Iron Maiden, Scorpions, entre outros", declarou.

Questionado se o organizador pretende fazer alguma surpresa para a banda estadunidense, Yuri brincou: "Já estamos preparando o Alex Band para provocar o nosso tacacá".

"Nós sabemos que o público irá delirar. O que corre nos bastidores das produções de outros lugares é que a banda em si é excelente, não só como pessoas, mas também como músicas", finalizou.