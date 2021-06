Thales Bretas declara amor por Paulo Gustavo no Dia do Orgulho LGBTQIA+

O médico Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, utilizou uma rede social para fazer uma homenagem ao ator vítima da Covid-19. Thales ressaltou a importância do Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado nesta segunda-feira, 28 de junho. O casal são pais de Gael e Romeu, de 1 ano e 11 meses.“Que privilégio o meu de ter vivido o grande amor da minha vida, ter realizado o sonho do casamento e ter construído uma família como sempre quis!”, começou ele.

“Sei que o caminho é longo e tortuoso pra maioria, e o meu também teve suas pedras, mas fico muito feliz de escutar sempre que nosso amor inspirou outras histórias felizes de vitória! Contra o preconceito, contra a homofobia, contra o ódio… o amor tem que vencer! Sempre! E quando a gente luta por ele, encontra forças que desconhecia! Se a batalha for no rancor e na vingança, ela já começa perdida! Lute sempre pela sua alegria, pela sua vida, pelos seus sonhos! E comemore as vitórias alheias, que a sua também chegará! Dia 28 de junho, dia do Orgulho LGBTQIA+!”, completou ele.