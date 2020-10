Thais Gattolin inicia faculdade de medicina veterinária

Thais Gattolin deu entrevista para a revista Quem e falou sobre o sonho realizado. Ela conseguiu entrar para a faculdade de Medicina Veterinária. Na classe, ela se surpreendeu ao ver que alguns colegas eram da sua geração e a reconheciam por seu trabalho como dançarina do grupo Axé Blond nos anos 90.

“Desde a época do Axé Blond sou envolvida com a causa animal. Fui voluntária por muitos anos e criei minha equipe de organização de feiras de adoção. Por conta desses anos todos ajudando em resgate também, quis ir estudar, para saber cuidar dos animais. Pensei que fosse ser a mais velhinha da classe, mas tem tanta gente da minha idade e que curtia aquela época do Axé Blond. Ainda recebo muito carinho”, conta ela, que está no segundo semestre da faculdade, pela qual conquistou uma bolsa após alguns anos de estudos e provas.

“O meu sonho por anos foi conseguir me matricular na faculdade. É um curso muito caro. Fiquei quatro anos fazendo provas para conseguir uma bolsa que me ajudasse a bancar os cinco anos de estudo. Esse ano foi o da realização deste sonho. Agora meu desejo é me formar.”