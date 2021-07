Thais Braz posa para foto na casa de Gabigol

A ex-bbb Thais Braz surgiu numa foto feita na casa de Gabigol, num condomínio na Barra, Zona Oeste do Rio, ao lado de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador, e de Rose Oliveira, cozinheira do craque do Flamengo.

A imagem foi postada por Rose na noite de quarta-feira em seu Instagram, que se limitou ao dizer "amei" na legenda. Mãe de Gabigol, Lindalva Barbosa chegou a comentar a postagem. "Lindas, maravilhosas", escreveu ela. O jogador, aliás, assistiu com entusiasmo (quem acompanha suas redes sociais sabe) ao "BBB 21", do qual Thais fez parte.

Em maio deste ano, Thaís assumiu o romance com Xamã ao postar uma foto dos dois juntos, segurando cada um uma garrafa de cerveja, com a marca à mostra e dizendo "a fofoca era verdade". A imagem não consta mais no perfil dela no Instagram.