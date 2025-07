Terceira temporada de 'Rensga Hits!' estreia no Globoplay; relembre a trama

A série Rensga Hits!, uma das produções originais de maior destaque do Globoplay, estreia sua terceira temporada nesta quinta-feira, 10. Os oito episódios inéditos chegam juntos à plataforma e dão continuidade à trajetória das irmãs e rivais Raíssa e Gláucia, vividas por Alice Wegmann e Lorena Comparato. A nova fase da trama promete ainda mais disputas, recomeços e canções originais ambientadas no universo sertanejo de Goiânia.

A história de Rensga Hits! começou em 2022, quando a primeira temporada apresentou ao público a trajetória de Raíssa Medeiros. A jovem descobre uma traição no dia do próprio casamento, abandona o noivo no altar e decide partir para Goiânia em busca do sonho de se tornar cantora sertaneja.

Ao longo das temporadas seguintes, Raíssa precisa lidar com os desafios da carreira musical, rivalidades e relações familiares conturbadas, especialmente com a irmã Gláucia, que também sonha com o estrelato.

A segunda temporada da série aprofundou a rivalidade entre as empresárias Marlene (Deborah Secco) e Helena Maravilha (Fabiana Karla). A narrativa explorou, por meio de flashbacks, o passado das duas, revelando como surgiu o conflito que separou a antiga dupla sertaneja As Goianiras, um fenômeno fictício dos anos 2000.

Ao mesmo tempo, a série começou a preparar o terreno para a união improvável entre Gláucia e Raíssa. As irmãs, que disputavam espaço no cenário musical, passaram a ser vistas pelas empresárias como uma possível dupla - decisão que passou a ganhar força ao final da temporada.

O que acontece na terceira temporada

Na nova fase, as irmãs Raíssa e Gláucia se reencontram em meio a uma fase difícil, tanto na vida pessoal quanto na carreira. Forçadas a morar juntas para cuidar do pai, Guarariba (Ernani Moraes), que perdeu a memória, as duas enfrentam uma convivência cheia de atritos. As tentativas de seguir em carreira solo fracassam, mesmo com os esforços das produtoras musicais que as acompanham.

Diante disso, Marlene e Helena decidem insistir na formação da dupla. Apesar da resistência inicial, Raíssa e Gláucia começam a considerar a proposta quando percebem as oportunidades profissionais que podem surgir dessa união.

No cenário musical, Raíssa segue como estrela do sertanejo e lida com o sucesso de Luane (Júlia Gomes), que surge como nova concorrente direta. Uma das músicas de destaque da temporada é o hit original "Fogueteira", interpretado por Luane.

Novos personagens e reforço musical

A terceira temporada também conta com diversas novidades no elenco. Rafael Infante interpreta Henri, o novo dono da gravadora Rensga Hits!, enquanto Letícia Lima chega como Irina, figura que promete agitar a vida de Gláucia. Fanieh e Jean Paulo Campos são outras novidades e interpretam os atores que protagonizam uma peça musical sobre a antiga dupla das irmãs.

Outros nomes do elenco incluem Leonardo Bittencourt (Cauã), Samuel de Assis (Kevin), Maíra Azevedo (Carol), Alejandro Claveaux (Daivid Cafajeste), Ernani Moraes (Guarariba), Stella Miranda (Maria Alvina), Jean Pedro (Nenê) e Guida Vianna (Maria Amélia).

O programa fictício Paloma Encontros, comandado pela personagem de Rafa Kalimann, também segue ganhando destaque na trama e continua sendo palco de revelações e viradas dentro do enredo.

Rensga Hits! é uma série original Globoplay, produzida pela Glaz Entretenimento. A terceira temporada foi criada por Carolina Alckmin e Denis Nielsen, com roteiros de Renata Corrêa e colaboração de Bia Crespo, Bruna Paixão, Claudia Sardinha, Lucas Calmon, Marina Luisa Silva, Guilherme Freitas, Otávio Chamorro e Victor Rodrigues. A direção geral é de Carol Durão, com parceria de Isabella Gabaglia e Natalia Warth.