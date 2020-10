Wagner Moura confirmado na terceira temporada de 'Narcos: México'

A Netflix anunciou a renovação de Narcos: México em sua terceira temporada. A boa notícia é que a produção também volta com Wagner Moura, que interpretou Pablo Escobar nas duas temporadas de Narcos. O ator também fez participação em Narcos México e será o diretor de dois episódios na nova temporada.

A má notícia é que o astro Diego Luna, no papel do traficante Miguel Ángel Félix Gallardo, não estará na nova temporada. O motivo é que o ator deve estrear em nova série de Star Wars, com foco em Cassian Andor, seu personagem de Rogue One.

A continuação de Narcos: México deve trazer as consequências da prisão de Gallardo e a eterna guerra pelo controle do tráfico. O elenco segue com Scoot McNairy (Walt Breslin), José María Yazpik (Amado Carrillo Fuentes) e Alfonso Dosal (Benjamín Arellano Félix). Os novos episódios de Narcos: México ainda não têm previsão de estreia.