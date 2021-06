VÍDEO: Jornalista da Globo é flagrada em pose inusitada e viraliza nas redes sociais

Uma repórter da afiliada da Globo no Espírito Santo caiu nas graças do público, na última segunda-feira (21), ao ser flagrada em uma posição inusitada ao vivo. No início do noticiário da manhã, a jornalista da TV Gazeta não percebeu que já estava no ar e fez uma espécie de mantra. As informações são do portal O Dia.

Nas imagens, a moça chega a inclinar as pernas para se agachar e faz símbolo de meditação com os dedos. A situação durou apenas alguns segundos, mas foi o bastante para a cena viralizar nas redes sociais.

Profissionais da comunicação se identificaram e internautas brincaram: "Meu Deus, eu todinha antes de entrar no ar", escreveu a também jornalista Gabriela Ribeiro. "Opa, adoro me alongar antes do ao vivo também", disse outro. "Essa mulher é muito maravilhosa, merece um prêmio", brincou um fã.

Assista ao momento: