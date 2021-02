Verdades Secretas 2 começa gravação na próxima semana

Elenco e direção de “Verdades secretas 2” já se preparam para o início das gravações da continuação da história criada por Walcyr Carrasco, agora sob os cuidados de Amora Mautner. Os atores, que estão lendo livros e assistindo a filmes com temáticas semelhantes às da trama, fizeram testes de covid esta semana para poderem se encontrar nos Estúdios Globo.

A princípio, a continuação da novela será exibida no Globoplay. Desta vez, a direção será de Amora Mautner. Christiane Torloni está entre as novidades do elenco. “O Walcyr e eu estamos nos namorando há muito tempo para termos um encontro especial“, contou a atriz sobre a escalação.

Dos atores que estiveram na primeira parte, em 2015, estão confirmados Reynaldo Gianecchini, Ágatha Moreira e Camila Queiroz. Sergio Guizé, Marieta Severo e Romulo Estrela, que não estiveram na primeira temporada, também foram escalados.

Grazi Massafera recusou o convite para voltar a viver a modelo Larissa, viciada em crack. A expectativa para seu retorno era forte, uma vez que ela foi um dos grandes destaques da novela em 2015. A atriz, inclusive, foi indicada ao Emmy Internacional, considerado o maior prêmio da televisão mundial.

A continuação era para ter começado a ser gravada em janeiro, mas devido ao aumento de casos de covid-19, os trabalhos foram adiados em algumas semanas. O ritmo promete ser intenso para que a estreia aconteça ainda no início do segundo semestre. Nos bastidores da emissora, comenta-se que Verdades Secretas 2 seria a maior aposta da Globo para este ano. Animado, o autor Walcyr Carrasco já avisou que tem criatividade para mais temporadas.

A nova temporada começa seis anos depois do fim da história, seguindo a vida de Angel (Camila Queiroz). A personagem vai ser investigada pelo assassinato de Alex (Rodrigo Lombardi). O empresário, aliás, vai aparecer apenas nas lembranças da modelo como se fosse sua consciência. Já Angel vai se envolver com Cristiano, papel de Romulo Estrela. Ele será o policial encarregado da investigação da morte do ricaço. Desta vez, a direção da série vai ficar a cargo de Amora Mautner, responsável pelo sucesso de A Dona do Pedaço, última novela de Carrasco na Globo.

Verdades Secretas foi um sucesso de audiência e um marco na carreira de Carrasco, com tramas ousadas que envolviam um triângulo amoroso entre mãe, filha e padrasto, uma agência de modelos que servia como fachada para o agenciamento de prostitutas. Com muita nudez e sexo, a novela levou o Emmy Internacional em novembro de 2016. O episódio final, exibido em setembro de 2015, conseguiu a maior audiência desde a final da Libertadores vencida pelo Corinthians em 2012 e bateu recorde de consumo digital no país, com 190 milhões de plays de trechos ou íntegras de capítulos.

No final da primeira fase, depois de assassinar Alex (Rodrigo Lombardi), Angel se casa com Guilherme (Gabriel Leone) e encontra o seu final feliz. Entretanto, parece que na segunda fase da novela tudo vai dar errado para a modelo. Em um anúncio divulgado para os parceiros internacionais, a Globo informou o enredo geral de ''Verdades Secretas 2".

''A sedutora Angel está de volta para a segunda temporada de 'Verdades Secretas'. Agora viúva, sem dinheiro e com um filho doente para criar, ela retorna ao mundo glamuroso da moda e da prostituição de luxo. Enquanto isso, Giovanna (Agatha Moreira) está determinada a provar que Angel matou seu pai Alex, e contrata um investigador misterioso, que acaba se apaixonando pela modelo'', diz a sinopse.

Segundo o site Notícias da TV, as coisas vão começar a desandar para Angel quando Guilherme morrer repentinamente e a deixar com uma mão na frente e outra atrás. Se na primeira temporada Fanny (Marieta Severo) foi a responsável por colocar a garota nas passarelas e no ''book rosa'', dessa vez ela será agenciada pela personagem de Cristiane Torloni.

Em outubro do ano passado, a diretora Amora Mautner produziu o primeiro trailer para a continuação da trama. No vídeo - regado de tensão e mistério - Camila Queiroz surge mais sensual do que nunca interpretando Angel.

A novela contará com 50 capítulos no Globoplay, que estarão disponíveis já na estreia. Também está nos planos da Globo exibir o projeto na TV aberta. ''Verdades Secretas 2'' também contará com a participação de Sergio Guizé, Deborah Evelyn, Rainer Cadete, Reynaldo Gianecchini e Renata Sorrah.