Veja quem é o sexto eliminado de ‘No Limite’

A tribo Calango perdeu mais um integrante, no episódio da última terça-feira (15), de “No Limite”. Dessa vez, a campeã do “BBB 18”, Gleici Damasceno foi a mais votada pelo grupo e se tornou a quinta eliminada do reality show de resistência. As informações são do Extra.

Diferentemente dos últimos dois eliminados - Lucas Chumbo e Arcrebiano -, porém, a participante não queria deixar o programa e até tentou escapar da berlinda, tentando conversar com Carol Peixinho. A baiana, porém, votou nela, que foi alvo de outros 3 votos do grupo.

A dinâmica da semana consistiu em duas provas, a prova do privilégio e a prova de imunidade. Na primeira, os participantes escolheram um líder para cada tribo, que guiaria o restante do grupo vendado por um circuito, onde eles precisavam encher toneis de areia até que duas bandeiras fossem levantadas. Quem ganhou foi a tribo Carcará, que teve como prêmio mensagem, fotos e objetos dos familiares dos integrantes.

A Carcará ainda venceu o desafio seguinte, onde os competidores precisavam mostrar força e pontaria. No desafio, um homem e uma mulher de cada equipe seguraram um cesto através de uma corda. Alguém do time adversário precisava jogar cocos no cesto e vencia quem derrubava primeiro os dois cestos da equipe oponente.

Pela Calango, só André conseguiu acertar quase todos os cocos no cesto. Gleici e Carol Peixinho erraram todos. A equipe adversária bolou a estratégia de desestabilizar um cesto por vez e saiu vencedora.

Com a saída de Gleici, a tribo Calango segue com Jéssica, Kaysar, André e Carol Peixinho. Já a Carcará se mantém com Iris Stefanelli, Marcelo Zulu, Paula Amorim, Viegas, Elana e Gui Napolitano.