Veja como está agora o ator Drico Alvez, o Victor de Império

Na novela Império, atualmente reprisada na programação da Globo, o ator Drico Alvez interpretou Victor, filho de Elivaldo (Rafael Losso) e Tuane (Nanda Costa), que viviam brigando pela guarda do menino. Hoje, ele está com 19 anos e quer seguir carreira como ator, mas tem conquistado mais destaque como influenciador digital.

Alves tinha 12 anos quando foi escalado para a novela. Ele acha que seu rosto continua quase o mesmo, por isso ainda é reconhecido pelo público que acompanha a reapresentação do folhetim.

O rapaz revelou, em entrevista ao Gshow, que era considerado o “xodó” do elenco, principalmente dos atores com quem mais contracenava. “A Nanda Costa e o Rafael Losso estão sempre em meu coração. A Nanda Costa fazia a Tuane, e realmente era muito especial a nossa relação. Até hoje a gente conversa e troca ideia. E ela foi incrível comigo”, comentou.

“O Rafael Losso igualmente, a gente tinha uma relação de pai e filho de verdade. A gente se chamava de pai e filho mesmo fora das cenas”, completou.

A estreia de Alves na TV foi em Joia Rara (2013), em que viveu Norbu. Depois de Império, ele foi escalado para interpretar o cosplayer Yuri em A Força do Querer (2017), reexibida entre 2020 e 2021 na Globo.

“Quero continuar muito trabalhando como ator, que é realmente com o que me identifico, o que eu gosto, eu me divirto fazendo isso”, afirmou.

Além de atuar, ele pretende ingressar na faculdade de cinema num futuro próximo e estudar para se tornar diretor. Atualmente, o jovem tem investido na carreira de influenciador digital. Ele intensificou seu volume de postagens no Instagram (onde tem 1,2 milhão de seguidores) no período da pandemia da covid-19, pois acredita que é uma oportunidade de apresentar seu dia a dia para o público.