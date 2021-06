'Vai Que Cola' vai homenagear humorista Paulo Gustavo

O programa do Multishow 'Vai Que Cola' vai produzir a nona temporada. A última exibida teve a participação especial do humorista Paulo Gustavo, que estreou em novembro passado e foi gravada durante a pandemia de Covid-19. Novamente, as gravações não vão contar com plateia presencial. Com informações do Metrópoles.

A equipe será reduzida e a produção vai levar em consideração as orientações dos órgãos de saúde para conter o avanço da Covid-19 e preservar a saúde de todos os envolvidos na atração.

O programa deve fazer uma homenagem especial a Paulo Gustavo, que faleceu em maio de Covid-19, com participações de humoristas amigos do ator. Paulo fez parte do elenco da atração até 2016.