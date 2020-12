'Um príncipe em Nova York 2' ganha primeiro cartaz

TELEVISÃO

Paulo Gustavo invade a TV no fim de ano da Globo com especial de '220 Volts'

Episódio inédito traz personagens consagrados estrelados por Paulo Gustavo - entre eles Dona Hermínia e Senhora dos Absurdos - e vai ao ar no dia 22/12, na Globo, e no dia 26/12, no Multishow