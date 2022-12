TV Liberal vence no 9ª Prêmio Globo de Programação com o ‘Sons do Pará Divas’

A TV Liberal venceu o 9ª Prêmio Globo de Programação, na categoria Melhor Especial entre afiliadas Globo, com “Sons do Pará Divas”, na quarta-feira, 30, em São Paulo. O programa apresentado por Joelma e Valéria Paiva (Fruto Sensual) mostrou a força das artistas femininas paraenses, incluindo as LGBTQIA+, em um especial dominado pelos ritmos regionais, talento e carisma dessas estrelas, que foi sucesso de público e audiência.

As rainhas do calipso e do technomelody Joelma e Valéria Paiva (Fruto Sensual) aceitaram o convite para apresentar o Sons do Pará Divas. Elas também receberam no palco convidadas especiais, com as quais interagiram cantando. O programa foi gravado no Teatro Estação Gasômetro e exibido dividido em dois episódios, que foram veiculados na TV Liberal em dois sábados, dias 4 e 11 de dezembro de 2021.

O diretor de Programação da TV Liberal, Elton Magalhães, recebeu o prêmio das mãos da apresentadora Patrícia Poeta. Ele comentou sobre as dificuldades em fazer um programa desse nível, elogiou o trabalho da equipe e agradeceu Joelma e Valéria Paiva por terem topado o desafio de representar e celebrar a música paraense, dando ênfase para a diversidade.

Elton Magalhães exibe o troféu do no 9ª Prêmio Globo de Programação (Arquivo pessoal)

“O importante de tudo é o resultado, é a gente expor a nossa música. Trabalhamos com um tema que foi muito forte naquele ano: a força e o talento do público LGBTQIA+ e as mulheres”, disse ele. “Nós demos o título de ‘Sons do Pará Divas’, nós só tínhamos artistas desses gêneros. Isso nos engrandece e nos deixa muito felizes, porque nós, da TV Liberal, também levantamos essa bandeira”, continuou. “A gente tem muito talento para poder expor a nossa música e o Sons do Pará é um dos projetos de música mais incríveis do Brasil, inclusive servindo de referência para projetos de outros estados”, completou Elton.

A TV Liberal também se destacou na categoria de Melhor Ativação Digital com a postagem do BBB22 em parceria com o “Tradutor Paraense”, vídeos bem humorados de Caio Ariel comentando episódios do BBB 22 com gírias regionais. O conteúdo foi veiculado semanalmente nas redes sociais da emissora.

A premiação avaliou o conteúdo produzido pelas emissoras afiliadas no período de setembro de 2021 a setembro de 2022. O destaque da TV Liberal na premiação confirma os bons resultados colhidos pelo trabalho de criatividade e integração de equipe que busca estimular o expectador à programação de telejornais, novelas e realities com regionalismo e estratégia de inserção da linguagem paraense, que privilegiam a história e a diversidade cultural do estado.

No jornalismo, a TV Liberal continua investindo no jornalismo de qualidade e credibilidade. E, no entretenimento, a emissora investe no programa semanal “É do Pará”, que ganhou novo formato para continuar apresentando histórias, lugares, cultura, pessoas e paisagens paraenses, veiculado todos os sábados, assim como no documentário especial do Círio de Nazaré 2021, intitulado “João de Nazaré”, que prestou homenagem ao Círio e ao saudoso professor, pesquisador e comentarista João Carlos Pereira.