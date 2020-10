TV Brasil homenageia Miele nos cinco anos de sua morte com entrevista histórica

Em tributo ao saudoso e irreverente produtor musical Luiz Carlos Miele que faleceu há cinco anos, o programa Recordar é TV traça um panorama sobre a vida e a obra do homenageado neste sábado (17), às 21h, na TV Brasil.

Considerado uma das personalidades mais importantes do entretenimento brasileiro, o célebre artista faleceu em 14 outubro de 2015, aos 77 anos, vítima de um mal súbito, em casa, no Rio de Janeiro.

Para destacar a importância de Miele, emissora pública resgata do vasto conteúdo preservado em seu acervo uma entrevista concedida por ele no auge dos seus 50 anos para o cartunista Ziraldo no programa "O Papo", da extinta TVE do Rio de Janeiro, em 1989.

Miele desenvolveu várias atividades no universo artístico. Ator, cantor, compositor, apresentador e diretor de TV, teatro, cinema e espetáculos, ele era um verdadeiro showman. Ao lado de Ronaldo Bôscoli, produziu artistas como Wilson Simonal, Sérgio Mendes, Elis Regina e Roberto Carlos.

No programa "O Papo", da TVE do Rio de Janeiro, Ziraldo perguntou a Miele como ele se tornou um showman. Ele divirte-se ao falar de um espetáculo que ia fazer com a cantora Elis Regina no Beco das Garrafas, mas que não aconteceu porque eles brigaram.

Também conta situação curiosa na casa de Francis Hime. Ele estava contando "casos" enquanto Elis cantava. Pediram para ele ir para o centro da roda e Elis sentou para ouvir suas histórias. Daí surgiu a ideia de fazer isso no palco com um piano tocando ao fundo.

Os conteúdos podem ser lembrados na página da atração no site da emissora pública em http://tvbrasil.ebc.com.br/recordaretv e no YouTube do canal. As edições do programa também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://play.ebc.com.br.

Agende-se:

Recordar é TV – sábado, dia 17/10, às 21h, na TV Brasil