Trilha sonora do remake de 'Pantanal' terá somente músicas nacionais

A nova novela "Pantanal", da Globo, terá trilha sonora somente com músicas brasileiras. O tema de abertura já estaria definido e seria o mesmo da trama original, datada de 1990, da TV Manchete, que, na época, foi executada pela banda Sagrado Coração da Terra. Porém, na Globo, a música vai ter uma releitura e outro intérprete ainda não revelado.

O remake estreia em 28 de março e vai substituir "Um Lugar ao Sol".

O jornalista Flávio Ricco, do portal R7, noticiou que o objetivo da Globo é ter apenas temas de artistas brasileiros embalando as cenas da trama. Já são dadas como certas as canções de Renato Teixeira e Almir Sater. Inclusive, Almir, que também é ator, interpretou na versão original o personagem Trindade, que, no remake, será vivido pelo filho dele, Gabriel Sater.

A nova Pantanal tem adaptação de Bruno Luperi, que se baseou no texto escrito pelo avô, Benedito Ruy Barbosa. Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa irão interpretar o casal principal da trama, Juma e Joventino, substituindo a dupla da versão original, vivida por Cristiana Oliveira e Marcos Winter. A direção artística é de Rogério Gomes.