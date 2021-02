'Ti Ti Ti' vai substituir 'Laços de Família' no Vale a Pena Ver de Novo

A Globo está reprisando atualmente novelas em todas as duas faixas de programação, mas uma delas requer um carinho especial: a do Vale a Pena Ver de Novo, que é a tradicional faixa de reprises de novelas do canal carioca.

Nesta quarta-feira (3) foi definida que trama será exibida no lugar de “Laços de Família”. Trata-se de “Ti Ti Ti”, novela de 2010 escrita por Maria Adelaide Amaral e inspirada na trama homônima de Cassio Gabus Mendes, de 1985, e também em “Plumas e Patetês” (1980), do mesmo autor.

O folhetim fez um enorme sucesso nessa releitura ao mostrar a eterna disputa entre Jacques Leclair e Victor Valentim no mundo da moda.

Protagonizada por Alexandre Borges e Murilo Benício, respectivamente representando os personagens anteriormente citados, a trama também conta com Claudia Raia entre os papéis principais, representando a atrapalhada e apaixonada Jaqueline, papel cômico que lhe rendeu enormes elogios na época em que a trama foi exibida.

Apesar de ser reprisada só agora, 10 anos depois de sua exibição original, “Ti Ti Ti” já foi cogitada pelos diretores da Globo para o Vale a Pena Ver de Novo diversas vezes, mas a direção da teledramaturgia, que era comandada por Silvio de Abreu, jamais aprovou. O folhetim também já havia sido muito requisitado por internautas, que relembram cenas icônicas, como a da participação de Xuxa.

Embora já cogitada antes, a reprise de “Ti Ti Ti” foi confirmada pela própria Globo na tarde desta quarta-feira (3), depois que o canal fez um suspense em suas redes sociais para que os internautas adivinhassem qual seria a substituta de “Laços de Família”. A resposta veio no canal do YouTube da empresa, onde foi divulgado um teaser com frases marcantes da trama.