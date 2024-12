Thelma Assis realiza expedição voluntária no Pará para atendimento médico em comunidades

A ex-BBB e apresentadora Thelma Assis, que também é médica anestesista, realizou, durante o mês de dezembro, uma expedição voluntária no Pará. A sister desembarcou em Santarém e esteve no município de Belterra, onde passou alguns dias realizando trabalho voluntário junto com a ONG Zoé.

Thelma compartilhou a experiência durante o programa Encontro, apresentado por Patrícia Poeta, na TV Globo, na última quarta-feira (25). “Pela segunda vez, Eu embarquei em uma expedição de profissionais de saúde voluntários lá no interior do Pará e foi assim uma experiência emocionante e de muito trabalho”, disse Thelma.

A ONG Zoé atua nas regiões remotas da Amazônia, oferecendo saúde e apoio a comunidades indígenas e ribeirinhas. Com expedições, parcerias com barcos-hospitais e transparência, a Zoé leva atendimento médico de qualidade para quem mais precisa.

