The Voice Kids, Teló, Gaby e Brown escolhem mais candidatos para os times

Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló escolheram mais participantes para os times de cada um no quarto dia de audição às cegas do 'The Voice Kids', que foi ao ar neste domingo, 27, sob a apresentação de Márcio Garcia. Com informações do Gshow.

Teló levou para o time dele três candidatos: o pernambucano Paulinho Arretado, de 9 anos, que cantou "No Rancho Fundo"; a gaúcha Luíza Andrade, de 13 anos, que apresentou o sucesso "Mudei", de Kell Smith; e a paranaense Bianca Alves, de 14 anos, que cantou o clássico sertanejo "Coração Bandido".

"Que timbre! A sua apresentação foi perfeita desde a primeira nota, a primeira palavra. Você fez um roteiro impecável da canção, conseguiu transmitir a mensagem", elogiou o astro sertanejo ao comentar a apresentação de Luíza.

Já Gaby escolheu quatro candidatos: a paraibana Bel Moura, de 12 anos, que cantou "Anjo Querubim"; a gaúcha Marina Duarte, de 11 anos, com "Dancin' Days"; a catarinense Luci Hofs, de 12 anos, que cantou o hit "Mercy", da britânica Duffy; e a paulista Ana Carolina Floriano, de 13 anos, com "Casa no Campo".

"Ela deu um show e a voz dela foi fazendo um 360 na minha cabeça. Sabe quando a gente bota o fone e escuta aquela voz que dá aquela volta no cérebro e massageia tudo? Foi isso que a voz dela fez comigo", comentou a técnica sobre a apresentação de Ana Carolina.

Brown escolheu três candidatos: a adolescente carioca Alice Braga, que cantou "Sangrando", de Gonzaguinha; o mineiro Allonso Pieroni, de 14 anos, com "Ainda Ontem Chorei de Saudade"; e a alagoana Lorena França, de 10 anos, que encerrou o quarto dia de audições às cegas com "Riacho do Navio", de Luiz Gonzaga e Zé Dantas.

"Cantar uma música com essa dramaticidade e colocar a interpretação dela... Isso é de um grande artista. Estou muito feliz com isso", comemorou Brown ao ser escolhido por Alice.

Somente uma candidata não foi aprovada nas audições do dia: Anny Bertholini, de São Paulo, que cantou "Home", de Gabrielle Aplin.

.