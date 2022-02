'The Masked Singer BR': Heloisa Périssé é a quinta desmascarada do programa

O "The Masked Singer Brasil" teve sua quinta celebridade desmascarada neste domingo, 27. O público descobriu que a atriz Heloisa Périssé era a voz por baixo da fantasia de Coxinha. Em uma revelção emocionate, uma das juradas do programa Tatá Werneck acabou em lágrimas.

"Eu acho que é uma pessoa que eu sou muito fã, que me emociona", disse Tatá. "Eu acho que é uma pessoa que eu sou muito fã e abriu as portas pra eu hoje estar fazendo o que eu faço. Uma pessoa que sempre me inspirou muito. Então choraria, e diria Heloisa Périssé", continuou Tatá.

Assista o momento em que a identidade da Coxinha foi revelada: