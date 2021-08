'The Crown': primeiras fotos de Charles e Diana em quinta temporada são reveladas

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 17, as primeira imagens de Dominic West e Elizabeth Debicki caracterizados como o Príncipe Charles e a Princesa Diana para a quinta temporada da série "The Crown". Debick e Wes irão viver as figuras histórias nas duas últimas temporadas da premiada série.

Na quinta e sexta temporadas, "The Crown" vai retratar o casamento de Charles e Diana, assim como sua trágica morte em um acidente de carro.

"O espírito da princesa Diana, suas palavras e suas ações vivem nos corações de tantos", afirmou Elizabeth Debick na época do anúncio de seu nome no cast, no fim de 2020, no comunicado publicado no Twitter.

"É um verdadeiro privilégio e honra me juntar a esta série magistral, que me deixou completamente viciada desde o primeiro episódio", competou.