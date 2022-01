Thaís Fersoza vai apresentar os bastidores do 'The Voice +'

A Globo confirmou a Thaís Fersoza como a nova apresentadora do "The Voice +", encarregada de mostrar os bastidores da disputa. A atriz vai intercalar com o apresentador André Marques, que segue comandando o programa do palco. A nova temporada do reality da Globo, estreia em 30 de janeiro.

"Sou encantada com a versão ‘The Voice+’, em que pessoas com mais de 60 anos sobem ao palco para cantar e realizar seus sonhos. Nunca é tarde para começar. E fazer parte disso está sendo muito emocionante para mim", disse Thaís ao GShow.

Thaís e Fersoza contracenaram em "Malhação" com os personagens Mocotó e Carla. "Estou muito feliz com a notícia. Eu conheço a Tatá há mais de 20 anos, quando fizemos juntos ‘Malhação’, e nossos personagens tinham um namorico. Além disso, ela é casada com o Teló, que eu tive o prazer de conhecer também. Tatá é mega talentosa e, sem dúvida, chega à família Voice para somar", comemorou André.

Teló foi campeão do The Voice Brasil por seis vezes e mais uma vez do The Voice Kids, em 2021.

"Ser apresentadora do ‘The Voice+’ é uma honra. Eu sempre brinco que a gente não é uma coisa só. Ao longo da minha carreira, busquei esse mix de atriz e apresentadora", conta Thaís. O último trabalho dela na TV foi em 2016. Ela apresenta o próprio canal de entrevistas na internet.