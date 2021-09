Terror inspirado em crime real, 'Slender Man', chega à Netflix

O terror "Slender Man: Pesadelo Sem Rosto" já está disponível na Netflix. O filme conta a história de quatro amigas que começam a ter visões de um monstro sem rosto e com vários braços após terem postado um vídeo na internet em que brincam de invocar um ser maléfico chamado Slender Man. Uma das garotas, Katie, desaparece, mas a polícia não consegue localizá-la, cabendo às três amigas restantes enfrentarem a criatura para fazer a própria busca.

O filme é estrelado por Joey King ("A Barraca do Beijo", "Invocação do Mal). O elenco também traz Annalise Basso ("Ouija: Origem do Mal"), Jaz Sinclair ("When The Bough Breaks") e Talitha Bateman ("Annabelle 2").

O crime que inspirou o filme ocorreu na cidade de Waukesha, nos Estados Unidos, em 2014, quando duas meninas de 12 anos deram 19 facadas em outra menina alegando que cumpriam ordens de Slender Man. A vítima foi socorrida e sobreviveu.

O crime reforçou o medo do monstro que viralizou em histórias de terror na internet após ter sido criado em um concurso de photoshop, em 2009.