Temporada final de 'O Mundo Sombrio de Sabrina' ganha trailer

A quarta e última temporada da série "O Mundo Sombrio de Sabrina" terá oito episódios e irá estrear no último dia do ano, conforme anunciou a Netflix, nesta segunda-feira, 26. A plataforma de streaming soltou o trailer para dar o gostinho aos telespectadores do que virá pela frente.

A série narra a história de Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), uma adolescente meio bruxa e meio mortal que guardou grande expectativa pelo aniversário de 16 anos. Mas, quando algo sinistro se aproxima, ela é obrigada a escolher entre o caminho da luz e o da escuridão.