Temperatura Máxima hoje na Globo: veja qual filme vai passar neste domingo (07/05)

O filme escolhido para a Temperatura Máxima deste domingo (07/05) é a ação ‘Tomb Raider: A Origem’, que será exibido na Tv Globo às 12h30, após o programa ‘Esporte Espetacular’. Dirigido por Roar Uthaug, o longa-metragem de 2018 mostra a aventura de Lara Croft, filha de um aventureiro desaparecido.

‘Tomb Raider: A Origem’: sinopse

Lara Croft é a filha de um aventureiro desaparecido há anos e tem a esperança de resolver o mistério do sumiço de seu pai. A protagonista embarca em uma perigosa missão com seu último destino conhecido: um túmulo lendário em uma ilha mítica no Japão. Em busca de respostas, Lara embarca em uma aventura desconhecida.

‘Tomb Raider: A Origem’ trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)