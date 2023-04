O que está passando no cinema hoje; veja qual filme está em cartaz em Belém

A grade do circuito comercial foi divulgada com o que está passando no cinema nesta semana em Belém. As redes de cinema como UCI, Moviecom e Cinépolis revelaram que os filmes que estão em cartaz na capital paraense nesta semana são: "Desejo Proibido", "Belo Desastre" e "Suzume" . Veja abaixo sinopse, trailer e gênero de cada filme:

Desejo Proibido

Diretor: Tomasz Mandes

Gênero: Romance

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de Desejo Proibido

Sinopse de Desejo Proibido

Maks (Simone Susinna) e Olga (Magdalena Boczarska) tem quinze anos de diferença de idade. Ela é uma mulher bem sucedida, mãe de uma jovem adulta. Já ele é um homem que aproveita a vida como pode e como der, sempre vivendo o momento e sem consequências. Mesmo pessoas muito distantes e diferentes, o destino os põe perto do outro. Ambos acabam se conhecendo e engatam um relacionamento, algo que logo será interrompido pela filha de Olga. Por trás das costas de Olga, sua filha e seu namorado engatam um relacionamento secreto, algo que abalará todas as estruturas entre a mãe e a filha.

Onde asssistir Desejo Proibido nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h50;

Moviecom Pátio 3 (2D leg): 21h20;

Cinépolis Parque 7 (2D dub): 15h30;

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 15h35, 21h35;

Belo Desastre

Diretor: Roger Kumble

Gênero: Comédia

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de Belo Desastre

Sinopse de Belo Desastre

Abby Abernathy (Virginia Gardner) acredita que já está bem distante de seu tumultuado passado, mas quando ela chega à faculdade com sua melhor amiga America (Libe Barer), seu caminho para um novo começo é colocado em risco por uma aventura de uma noite com um cara chamado Travis “Mad Dog” Maddox (Dylan Sprouse). Travis é o típico garoto bad boy e exatamente a pessoa que Abby deveria evitar e o útimo que deveria ver na vida, mas a vida tumultuada do bad boy faz com que Abby não consiga desviar o olhar dela no garoto. Ele luta MMA para pagar a faculdade e enquanto esá no campus, ele se passa de pegador. Intrigado com a resistência da garota, Travis faz uma aposta com ela: Se ele perder sua próxima luta, ele ficará um mês sem ter relações sexuais com ninguém. Porém, se ganhar, Abby terá que morar com ele e o colega de quarto (Austin North) também por um mês. Mas, Travis não tem idéia do passado de Abby e, talvez, se ele descobrir, verá que os dois não são tão diferentes assim.

Onde assistir Belo Desastre nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 19h20;

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 15h15;

Cinépolis Parque 4 (2D dub): 20h45;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 19h20;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 15h15;

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 18h25;

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 21h50;

Suzume

Diretor: Makoto Shinkai

Gênero: Animação

Classificação: 12 anos

Veja o trailer de Suzume

Sinopse de Suzume

Uma história moderna de ação e aventura na estrada, onde uma garota de 17 anos chamada Suzume ajuda um jovem misterioso a fechar as portas do lado externo que estão causando desastres em todo o Japão.

Onde assistir Suzume nos cinemas

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 13h45, 18h40;

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 21h40;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h50;

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 14h20, 16h50, 19h20;

Coldplay Live At River Plate

Diretor: Paul Dugdale

Gênero: Musical

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de Coldplay

Sinopse de Coldplay

A banda retorna às telonas de cinema, em uma versão inédita. Gravado ao longo das dez noites esgotadas dos shows no Estádio River Plate em Buenos Aires, esse filme espetacular teve o seu áudio remixado e remasterizado, e consiste de imagens deslumbrantes captadas pelo diretor vencedor do BAFTA e indicado ao Grammy, Paul Dugdale, incluindo uma série de cenas inéditas.

Onde assistir Coldplay nos cinemas

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 19h (qua);

UCI Bosque 6 (2D leg): 19h (qua);

Mettalica - 72 Seasons

Diretor: Tim Saccenti

Gênero: Musical

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de Mettalica

Sinopse de Mettalica

Cada uma das novas canções apresenta seu próprio videoclipe e comentários exclusivos da banda.

Onde assistir Mettalica nos cinemas

Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 20h (qui);

UCI Bosque 1 (2D leg): 19h30 (qui);

Super Mario Bros - O Filme

Diretor: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Veja o trailer de Super Mario Bros

Sinopse de Mario Bros

Mario é um filme baseado na série de video games, Super Mario Bros, da Nintendo. Em Super Mario Bros. - O Filme, Mario (Chris Pratt) é um encanador qualquer no bairro de Brooklyn junto com seu irmão Luigi (Charlie Day). Um dia, Mario e Luigi vão para no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser (Jack Black), que vai fazer de tudo para conseguir reinar todos os lugares. É então quando Luigi é raptado por Bowser e o usa para procurar Mario, o único capaz de deter o Koopa e reestabelexcer a paz. Mario terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e andar em plataformas nada confiáveis. Também estará acompanhados de amigos, como Toad (Keegan-Michael Key) e Donkey Kong (Seth Rogan).

Onde assistir o filme Mario Bros nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 15h, 17h, 19h10;

Moviecom Pátio 1 (3D dub): 21h10;

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h, 16h, 18h, 20h;

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 19h30;

UCI Bosque 3 (2D dub): 14h10, 19h40;

UCI Bosque 4 (2D dub): 15h;

UCI Bosque 5 (2D dub): 14h40, 16h45, 18h50, 20h55;

UCI Bosque 6 (2D dub): 13h50, 15h55, 18h, 20h05;

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h, 16h15, 18h15,20h15 (exceto qua);

Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 14h30, 16h45, 19h15, 21h15;

Cinépolis Boulevard 6 (3D dub): 15h15, 19h45, 21h45;

Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 13h, 17h30;

Cinépolis Parque 2 (3D dub): 13h, 15h15, 17h30, 19h45;

Cinépolis Parque 4 (2D dub): 14h, 18h30;

Cinépolis Parque 4 (3D dub): 16h10;

Cinépolis Parque 6 (2D dub): 12h45 (sáb e dom), 15h, 17h15, 19h30;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 19h30;

Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 16h, 18h, 20h;

Moviecom Castanheira 7 (3D dub): 21h10;

Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 15h, 17h, 19h10;

Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 14h, 16h, 18h, 20h;

Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h30, 16h30, 18h30;

Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 15h, 17h, 19h, 21h;

O Exorcista do Papa

Diretor: Julius Avery

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de O Exorcista do Papa

Sinopse de O Exorcista do Papa

Inspirado nos arquivos reais do Padre Gabriele Amorth, Chefe Exorcista do Vaticano. O padre realizou mais de 100.000 exorcismos em sua vida e faleceu em 2016 aos 91 anos. Amorth escreveu duas memórias – An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories – e detalhou suas experiências lutando contra Satanás e demônios que agarraram e possuíram as pessoas com seu mal. O filme, sendo o retrato do personagem da vida real, acompanha Amorth (Russell Crowe) enquanto ele investiga a terrível possessão de um menino e acaba descobrindo uma conspiração secular que o Vaticano tentou desesperadamente proteger e manter no esquecimento.

Onde assistir O Exorcista do Papa nos cinemas

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 22h;

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 17h15;

UCI Bosque 4 (2D leg): 22h;

UCI Bosque 4 (2D dub): 17h10, 19h20;

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 20h15 (qua);

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 15h30, 20h (exceto qua);

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 17h45 (exceto qua), 22h15;

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 16h20, 21h15;

Cinépolis Parque 6 (2D dub): 21h45;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 17h15;

Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 22h;

Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 22h;

Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h45, 17h, 19h15;

Air - A História Por Trás do Lago

Diretor: Ben Affleck

Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Veja o trailer de Air

Sinopse de Air

AIR: A História Por Trás do Logo é baseado na incrível história real do chefe da marca esportiva e de calçados Nike, Sonny Vaccaro (Matt Damon), e do fundador da Nike, Phil Knight (Ben Affleck). Ambos estão tentando tornar a marca uma das mais famosas do mundo, e escrever seus nomes na história. A dupla então tenta fazer com que a lenda do basquete Michael Jordan endosse seus produtos, ainda na década de 1980. O filme acompanha os esforços incansáveis ​​dos dois membros da Nike para alcançar seus sonhos. E o que era só uma aposta, revolucionou o mundo dos esportes e da cultura contemporânea.

Onde assistir Air nos cinemas

Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 22h15 (exceto qua);

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 20h25;

Dungeons e Dragons - Honra entre Rebeldes

Diretor: Jonathan Goldstein (XII), John Francis Daley

Gênero: Fantasia

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de Dungeons e Dragons

Sinopse de Dungeons e Dragons

Em um mundo repleto de dragões, elfos, anões, orcs e outras criaturas fantásticas, sobreviver é sempre um grande desafio. Raven Hightower é um humano que se arrisca entre os lugares mais perigosos e misteriosos desse universo, sempre com a ajuda de outros aventureiros que, assim como ele, estão dispostos a combater o mal e a derrotar as mais terríveis criaturas que surgem em seus caminhos. Baseado no jogo Dungeons & Dragons, um Role Playing Game (RPG) criado na década de 70.

Onde assistir o filme Dungeons e Dragons nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h15 (sáb e dom);

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 16h20, 19h, 21h40;

Moviecom Pátio 6 (2D leg): 21h30;

UCI Bosque 1 (2D dub): 13h45, 16h25, 21h55;

UCI Bosque 2 (2D leg): 16h45, 22h15;

UCI Bosque 2 (2D dub): 14h, 19h20;

Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 13h15, 19h;

Cinépolis Boulevard 2 (2D leg): 16h, 22h;

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 15h, 18h e 21h (exceto qui);

Cinépolis Parque 2 (2D dub): 22h10;

Cinépolis Parque 3 (2D dub): 13h15, 16h, 19h, 22h;

Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h15, 17h, 20h;

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 16h20, 19h;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 21h20;

Moviecom Castanheira 5 (2D leg): 21h30;

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 15h45;

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h05;

Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 16h15, 19h, 21h45;

Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 20h20;

Demon Slayer: To The Swords Village

Diretor: Haruo Sotozaki

Gênero: Animação

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de Demon Slayer

Sinopse de Demon Slayer

O fenômeno Demon Slayer retorna as telonas para apresentar o início do Arco da Vila dos Ferreiros com um corte especial. Reviva o confronto de Tanjiro com as Luas Demoníacas Daki e Gyutaro remasterizado em 4K especialmente para o cinema, além de ser um dos primeiros a presenciar o início do novo Arco que nos apresentará dois pilares: Mitsuri Kanroji e Muichiro Tokito, pilares de Amor e Névoa, respectivamente.

Onde assistir o filme Demon Slayer nos cinemas

Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h10 (sáb e dom);

John Wick 4 - Baba Yaga

Diretor: Chad Stahelski

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de John Wick

Sinopse de John Wick

O assassino profissional retorna às telas para John Wick 4: Baba Yaga. O assassino profissional John Wick (Keanu Reeves) agora virou metade do submundo contra ele com sua vingança, que agora está entrando em sua quarta rodada em Nova York, Berlim, Paris e Osaka. Sua equipe, composta por Bowery King (Laurence Fishburne), o gerente do hotel Winston (Ian McShane) e o concierge Charon (Lance Reddick) do lendário hotel assassino Continental, novamente fazem parte da festa. No entanto, as chances de escapar desta vez parecem quase impossíveis, pois o maior inimigo está surgindo. O implacável chefe do submundo Marquis de Gramont (Bill Skarsgård), que tem alianças inteiras atrás dele, representa a maior e sanguinária ameaça até hoje. Mas seus capangas também são durões, incluindo Shimazu (Hiroyuki Sanada) e Killa (Scott Adkins) localizados. Felizmente, existem velhos aliados como Caine (Donnie Yen) que correm para ajudar Wick. Não há caminho de volta, só um sobrevive.

Onde assistir o filme John Wick nos cinemas

Moviecom Pátio 4 (2D dub): 16h30, 19h45;

UCI Bosque 3 (2D leg): 21h45;

UCI Bosque 3 (2D dub): 16h15;

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 13h45, 17h15;

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 20h30;

Cinépolis Parque 7 (2D dub): 18h, 21h30;

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 16h30, 19h45;

Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 21h30;

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 16h45, 20h;

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 18h15;

Shazam! A Fúria dos Deuses

Diretor: David F. Sandberg

Gênero: Ação

Classificação: 12 anos

Veja o trailer de Shazam

Sinopse de Shazam

Shazam! Fúria dos Deuses é a sequência do primeiro filme do herói que apresenta as aventuras do adolescente orfão Billy Batson (Asher Angel). Basta gritar uma palavra – SHAZAM! – para que o jovem se transforme no super-herói adulto Shazam (Zachary Levi), dom que recebeu de um antigo mago. Um menino dentro de um corpo de herói, Shazam se diverte com seus superpoderes e começa a testar os limites de suas habilidades, mesmo que precise dominar estes poderes rapidamente para lutar contra as forças do mal. Nessa nova aventura, agraciado com os poderes dos deuses, Billy Batson e seus companheiros ainda estão aprendendo a conciliar a vida adolescente com os alter egos de super-heróis adultos. Quando um trio vingativo de deuses antigos chega à Terra em busca da magia roubada deles há muito tempo, Shazam e seus aliados são lançados em uma batalha por seus superpoderes, suas vidas e o destino do mundo.

Onde assistir o filme Shazam nos cinemas

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 13h50 (sáb e dom);

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)