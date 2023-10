Temperatura Máxima hoje na Globo: Confira o filme transmitido neste domingo (29/10)

‘Assassin' s Creed’ será exibido na programação da TV Globo deste domingo (29/10), às 12h30, após o Esporte Espetacular. Baseado no videogame e protagonizado por Michael Fassbender, o filme narra a trajetória de Cal Lynch, um aventureiro que revive as aventuras de seu ancestral espanhol, Aguilar.

‘Assassin’s Creed’: sinopse

Cal Lynch revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século 15. Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades, ele volta aos dias de hoje para enfrentar a poderosa organização dos Templários.

‘Assassin’s Creed’: trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)