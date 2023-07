Tela Quente: Veja qual filme vai ao ar nesta segunda-feira (10/07)

A comédia brasileira ‘Cabras da Peste’, será exibida na programação da TV Globo nesta segunda-feira (10/07), às 22h25, após a novela ‘Terra e Paixão’. Produzido pela Netflix, o filme conta com participação de Matheus Nachtergaele e Edmilson Filho na aventura do policial Bruceuilis em busca do patrimônio de uma cidade no interior do Ceará.

Qual a sinopse de ‘Cabras da Peste’?

Bruceuilis, um policial do interior do Ceará, viaja até São Paulo para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio de sua cidade. Na capital paulista, ele encontra Trindade, um escrivão da polícia que decide sair do marasmo de seu trabalho e ajudá-lo na aventura, mesmo não sendo sua especialidade.

Confira o trailer de ‘Cabras da Peste’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)