Tela Quente: Veja qual filme vai ao ar nesta segunda-feira, 09 de outubro (09/10)

Estrelado por Joaquin Phoenix, o longa-metragem premiado, ‘Coringa’, é transmitido na programação da TV Globo nesta segunda-feira (09/10), às 23h15. Com direção de Todd Phillips, o filme faz críticas às condições psicológicas do protagonista, que são intensificadas com situações do ambiente em que vive.

Além disso, ‘Coringa’ também conta com grandes nomes de Hollywood como Robert De Niro, Zazie Beetz e Brett Cullen.

‘Coringa’:sinopse

Isolado, intimidado e desconsiderado pela sociedade, o fracassado comediante Arthur Fleck inicia seu caminho como uma mente criminosa após assassinar três homens em pleno metrô. Sua ação inicia um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)