‘Retratos Fantasmas’ de Kleber Mendonça Filho vai disputar vaga no Oscar 2024

O filme ‘Retratos Fantasmas’, de Kleber Mendonça Filho, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema nesta terça-feira (12) para disputar vaga na categoria de ‘Melhor Filme Internacional’ no Oscar 2024.

Com o centro da cidade de Recife como cenário, ‘Retratos Fantasmas’ apresenta os grandes cinemas que serviram como espaço de convívio e lazer durante o século XX. O longa participou da seleção oficial da 76° edição do Festival de Cannes, na França, e estreou nos cinemas brasileiros em 24 de agosto.

“Obrigado por todas as expressões de boas vibes que temos recebido [...] O filme está num momento de muita exposição internacional e no final da terceira semana de lançamento no Brasil e Portugal, ainda com sessões lotadas. Vamos trabalhar para que ele seja o mais visto possível”, agradeceu o diretor.

Seleção

Agora, o filme dipusta a lista dos cinco indicados na categoria de Melhor Filme Internacional. Outros cinco títulos brasileiros também concorreram na segunda fase da seleção, são eles:

'Estranho Caminho', de Guto Parente.

'Noites Alienígenas', de Sérgio de Carvalho.

'Nosso Sonho - A história de Claudinho e Buchecha', de Eduardo Albergaria.

'Pedágio', de Carolina Markowicz.

'Urubus', de Claudio Borrelli.

