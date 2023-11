Tela Quente: Veja qual filme será transmitido nesta segunda-feira, 20 (20/11)

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado nesta segunda-feira (20), a programação da TV Globo exibe o episódio ‘Levante’, no especial Falas Negras às 23h15 (horário de Brasília), após a novela ‘Todas as Flores’.

Cercada de mistério, reflexões, toques de suspense e humor, o episódio encerra a temporada da série ‘Histórias Impossíveis’.

‘Falas Negras - Histórias Impossíveis’, sinopse

O episódio 'Levante', do especial 'Falas Negras', encerra a temporada da antologia 'Histórias Impossíveis'. Cercada de mistério, reflexões, toques de suspense e humor, conta a história de Janaína, uma roteirista negra que ingressa em um novo projeto audiovisual.

Seu encontro com o restante da equipe de autores – todos brancos – se dá em uma imersão realizada em uma fazenda no interior, herança da época colonial da família do chefe do projeto.

Falas Negras - Histórias Impossíveis’, trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)