Tela Quente: Veja qual filme será transmitido nesta segunda-feira, 13 (13/11)

‘A História de Mahalia Jackson’ será exibido na Tela Quente desta segunda-feira (13/11), às 23h15, após a novela ‘Todas as Flores’. Dirigido por Denise Dowse, o filme biográfico apresenta a história da cantora gospel e ativista Mahalia Jackson, interpretada por Ledisi, que teve papel fundamental no movimento pelos direitos civis e um relacionamento com o Dr. Martin Luther King Jr.

‘A História de Mahalia Jackson’:sinopse

Situado em Nova Orleans, Louisiana, esta história provocativa explora o relacionamento tumultuado que Mahalia compartilhou com a irmã de sua mãe, “Tia Duke”, legalmente chamada “Mahala”. O filme é uma jornada na busca de Mahalia para ir além do trauma da infância que ela enfrentou.

Mahalia não era apenas uma cantora gospel icônica quebrando barreiras raciais e de gênero, ela também era uma ativista dos direitos civis que entendia o poder de sua posição no movimento.

A produção também explora o relacionamento inquebrável de Mahalia com o Dr. Martin Luther King Jr. e seu papel integral no movimento dos direitos civis. O longa traz a luta de Mahalia pela liberdade para o centro das atenções enquanto destaca a busca pessoal de Mahalia pelo amor.

‘A História de Mahalia Jackson’:trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)