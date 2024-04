Tela Quente: Veja o filme que vai ao ar nesta segunda-feira (01/04)

‘Bacurau’ é o longa-metragem escolhido para surpreender os telespectadores da TV Globo nesta segunda-feira (01/04), às 23h35 (horário de Brasília), após o Big Brother Brasil 2024. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme brasileiro acompanha as aventuras do pequeno povoado do sertão brasileiro, Bacurau, quando percebem que a cidade está desaparecida dos mapas.

VEJA MAIS

‘Bacurau’: sinopse

Os moradores de um pequeno povoado do sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

‘Bacurau’: trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)