Tela Quente: saiba qual filme vai passar na Globo nesta segunda-feira (26/06)

A programação de hoje, segunda-feira (26/06), no Tela Quente, exibe mais um episódio da minissérie produzida pela Globoplay, ‘Os Outros’. Criada por Lucas Paraizo (Sob Pressão) e com direção de Luisa Lima (Onde Está Meu Coração), a minissérie brasileira conta com participações de Adriana Esteves, Drica Moraes, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Garcia.

Em poucos episódios, a obra apresenta a intolerância e dificuldade de diálogo na sociedade atual através do embate entre os casais vizinhos Wando (Milhem Cortaz) e Mila (Maeve Jinkings) e Cibele (Adriana Esteves) e Amâncio (Thomás Aquino).

Sinopse da série ‘Os Outros’:

Vizinhos entram em choque após a briga de seus filhos, com consequências absurdas. No primeiro episódio, Marcinho e Rogério brigam, e seus pais se desentendem. Com raiva, Cibele arranha o carro de Wando, que fica furioso e vai atrás dela. Cibele compra uma arma para se proteger.

Assista o trailer da série ‘Os Outros’:

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)