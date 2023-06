Gaby Amarantos e Felipe Cordeiro levam o Pará ao Festival de Cinema de Vitória, no Espírito Santo

A música paraense esteve presente no 30º Festival de Cinema de Vitória, que ocorreu do dia 14 ao dia 18 de junho, na capital do Espírito Santo. No espaço Tenda Lab, a cantora paraense Gaby Amarantos, Felipe Cordeiro e a DJ e Drag Queen Jambu animaram a plateia. A relação entre cinema e música é umbilical para os artistas paraenses. Em cobertura especial, o colunista Ismaelino Pinto conversou sobre essa relação entre a música e o cinema.

A cantora Gaby Amarantos, que também atua como atriz, ficou muito feliz com a oportunidade de tocar no Festival de Cinema. “Eu me sinto completa podendo ser a cantora que atua, ou a atriz que canta. E agora com nosso show novo tour “Puraquê” trazendo a nossa música do Pará, da Amazônia, tocando também grandes sucessos para a galera poder dançar. É uma delícia estar aqui no festival”, destacou.

A atuação no cinema já está no radar de Gaby que avalia alguns convites para filmes. “Estou com uns convites, estou avaliando, porque assim o que mais amo fazer é... As duas coisas. Mas conciliando com minha agenda de shows. A gente está conversando aí, e em breve vão ter novidades”, complementou.

O cantor e compositor Felipe Cordeiro já realizou alguns projetos no cinema, na área da música. Ele confessou que não perde a oportunidade de trabalhar em filmes. Para ele, é um prazer imenso fazer esse cruzamento.

“Amo cinema, amo música. Então, todas as oportunidades que tive de fazer música para cinema são muito especiais. Esse ano eu tive o lançamento do filme ‘Rio do Desejo’ do Sérgio Machado, sobre a obra do Milton Hatum, e a trilha do Beto Vilares que eu fiz em uma colaboração muito especial. Criei músicas originais, trabalhei nas músicas não originais também e o filme circulou o mundo. E toda vez que isso acontece é uma honra. Já tive a oportunidade de trabalhar no filme Serra Pelada anos atrás do Heitor Dália”, avalia.

Residente no Espírito Santo, outro artista que tem levado a música paraense é a DJ e Drag Queen Jambu. Ela também esteve presente no Festival de Cinema de Vitória e ressaltou a importância do espaço estar aberto a todas as experiências.

“Meu nome é Jambu diretamente de Belém do Pará. Nasci em Belém, cresci em Castanhal e agora moro no Espírito Santo. Ter esse espaço tão importante para mim é muito positivo. É muito bom saber que aqui a gente tem um lugar que aceita essas diferenças tanto quanto uma pessoa que sou drag, quanto uma pessoa que sou de outra cultura, a cultura paraense que trago como uma referência de outro lugar. Uma cultura que muitas vezes as pessoas não consomem, mas isso é tão rico e bate num local tão nostálgico das pessoas que acaba contagiando todo mundo no evento”, relatou.

Neste ano o Festival de Cinema de Vitória homenageou o ator Marcos Palmeira. O ator adiantou que o próximo projeto cinematográfico será gravado em Alter do Chão, em Santarém, com a participação de Dira Paes. O filme será dirigido pelo pai de Marcos Palmeira, o diretor Zelito Vianna. O longa abordará questões ambientais e trará elementos da vida do próprio Zelito.

Em 30 anos, o Festival de Cinema de Vitória recebeu aproximadamente 500 mil espectadores, além de exibir mais de 2 mil filmes, entre curtas e longas-metragens, vindos de todas as regiões do país. O festival é o mais tradicional evento cinematográfico do Espírito Santo e uma vitrine para as novas produções do audiovisual brasileiro, e também um importante veículo de intercâmbio entre profissionais que desenvolvem a cadeia da produção do audiovisual.