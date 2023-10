Tela Quente: Confira qual filme será exibido nesta segunda-feira, 16 de outubro (16/10)

O filme de comédia ‘A Guerra dos Sexos’ será transmitido na programação da Tela Quente de hoje (16/10), às 23h15, após a novela ‘Todas as Flores’. Lançado em 2017 e com participações de Emma Stone e Steve Carell, o longa-metragem apresenta a disputa entre os tenistas Bobby Riggs e Billie Jean King, enfatizando o debate mundial sobre igualdade de gênero.

sinopse

Em 1973, uma partida de tênis entre o ex-campeão já aposentado Bobby Riggs e a líder do ranking mundial Billie Jean King se torna centro de um debate global sobre igualdade de gêneros. Presos sob a atenção da mídia e com ideologias diferentes, Riggs tenta reviver as glórias do passado, convicto de que ainda consegue vencer qualquer mulher quando quiser, enquanto King questiona sua própria sexualidade e luta pelos direitos das mulheres.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)