Paraense Silvia Quadros indicada ao prêmio internacional de Cinema Brazil New Visions Film Festival

15 anos

Sophia Machado escolheu o tema "O fundo do mar" para o book de 15 anos, em Belém. (Amanda Triz)

Casamento

Luiza Fonseca e Igor Vinagre casam mês que vem na Basílica Santuário de Nazaré. O wedding planner é da Tulle Assessoria de Eventos. (Blur Fotografia)

Wedding

Nathália Carvalho e Geilson Rodrigues escolheram Salinas para o ensaio Pré-Wedding. O casamento será no ano que vem, em Marabá. (CasalMarques Fotografia)

Sucesso

O projeto "Janelas para Fé" realizado pela Promove Live Marketing foi um sucesso na sede do Paysandu, no Círio 2023. Tudo sob o comando de Luciana Dantas. (Divulgação)

Lançamento

A cantora paraense Jheni Cohen lançou o primeiro single "Foi um prazer". A música faz parte do EP “Solo”, produzido por Reiner e Pratagy do selo paraense Caquí. (Pedro Cordeiro)

Prêmio

A atriz paraense Silvia Quadros foi indicada ao prêmio de melhor atriz no Brazil New Visions Film Festival, que é uma competição internacional de cinema. (Divulgação)

Italia Mia-I

O Festival Itália Mia ganha uma nova edição este ano. O evento, promovido pelo Grupo Liberal, será realizado de 03 a 05 de novembro, na Estação das Docas, em Belém. Reunirá gastronomia, dança, música, exposições e cinema da Itália, país europeu que é uma das origens da civilização ocidental.A programação é gratuita e destinada a todos os públicos e faixas etárias.

Itália Mia -II

O homenageado deste ano é o padre italiano Giovanni Gallo, religioso que dedicou a vida ao povo e à cultura marajoara. O Festival Itália Mia terá como atrações musicais: Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Maria e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música, além de apresentações de danças tradicionais da Itália, com performance da Cia de Dança Ana Unger.

Italia Mia-III

A programação abrigará ainda a exposição Giovanni Gallo & O Museu do Marajó e o Festival de Cinema Italiano no Brasil, que exibirá dezenas de filmes, entre clássicos e inéditos. As sessões serão realizadas no Teatro Maria Sylvia Nunes e no Cine Sesc Ver-o-Peso. O espaço gastronômico terá pizzas, risotos, lasanhas, espaguetes, pães, sorvetes e outras delícias da culinária italiana.

Cinema

Belém vai sediar o 1º Seminário de Crítica Cinematográfica na Amazônia Paraense, que ocorre entre os dias 17 e 19 de outubro, na Casa das Artes. O objetivo da programação é gerar debates e estimular reflexões sobre o olhar do espectador e a sua relevância histórica no Pará.A realização é da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA).

Literatura

O escritor Salomão Larêdo está com presença confirmada na Festa de Livro de Cametá, feita pela SECULT-Pará e começa no dia 25 deste outubro, inclusive com Lançamento de livros do romancista Salomão Larêdo e segue até 29, no Centro da Terra dos Romualdos, à beira do rio-Tocantins, segundo Larêdo, o mais bonito do mundo!