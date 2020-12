Tays sobre relação com Biel: “Talvez eu esteja levemente apaixonada”

Última eliminada do reality show ‘A Fazenda’, a funkeira Tays Reis finalmente se pronunciou sobre o flerte que teve com o cantor Biel durante o confinamento no quadro ‘Cabine de Descompressão’, exibido na madrugada desta quarta-feira (16).

Tays diz que irá postar declarações de Biel nas redes sociais! Olha só 😬😂 #CabineDeDescompressão



Após muita insistência de de Vitor Sarro e pra surpresa de muita gente, Tays admitiu que nutre sentimentos pelo funkeiro. "Talvez eu esteja levemente apaixonada”, disse. Mas, ressaltou que somente após o fim do programa pretende conversar com Biel para saber se o relacionamento vai ou não pra frente.

Questionada se gostaria ou não de manter o affair quando Biel sair do reality, ela saiu com uma invertida: “Menino, eu não vou passar essa vergonha não. Porque se eu falar aqui que quero e depois ele sair e falar que não quer, eu não vou me lascar sozinha”.